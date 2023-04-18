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Купить квартиру в Багджылар, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 141,284
Недорогие апартаменты для дома и офиса с роскошными удобства Апартаменты оформлены в разл…
Квартира 2 спальнив Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 234,332
Элитная недвижимость с концепцией отеля в Стамбуле Проект представляет уникальные квартир…
Квартира 3 спальнив Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 319,587
Просторные роскошные дома в Стамбуле Проект Retro Palm Gunesli (IP-753) – это роско…
Квартира 2 спальнив Багджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Багджылар, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 285,589
Современная коммерческая недвижимость в Стамбуле Это уникальное, безопасное жилое простра…
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
Цена по запросу
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Квартира 1 спальняв Багджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
Цена по запросу
You ended here now, settle down and appreciate the new Real estate investment in a prime loc…
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