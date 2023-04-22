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Виллы с видом на море в Айдын, Турция

Kusadasi
4
Tuerkmen Mahallesi
4
Didim
2
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 400,000
TWIN VILLAS FOR SALE IN KUSHADASI / AYDIN USAGE AREA: 200 M2 NETTO / 350 M2 BRUTTO …

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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