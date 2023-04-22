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Дома с видом на море в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
7
Kusadasi
5
Didim
2
2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Эгейский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Эгейский регион, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 400,000
TWIN VILLAS FOR SALE IN KUSHADASI / AYDIN USAGE AREA: 200 M2 NETTO / 350 M2 BRUTTO …
Дом 1 спальня в Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня
Kusadasi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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