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Купить недвижимость с видом на море в Ayazaga Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 6
€ 600,000
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен …

Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция

с видом на горы
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