ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
892
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Ayazaga Mahallesi
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 5 комнат
Ayazaga Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
362 м²
3/3 Этаж
€ 2,487,900
Премиум апартаменты 4 +1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный …
Квартира 2 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
109 м²
3/3 Этаж
€ 613,600
Премиум апартаменты 1+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
Квартира 3 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 824,400
Премиум апартаменты 2+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
Квартира 4 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
210 м²
3/3 Этаж
€ 1,107,200
Премиум апартаменты 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
Квартира 3 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
149 м²
3/3 Этаж
€ 989,600
Роскошная квартира 2+1 в потрясающем комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долго…
Квартира 4 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
193 м²
3/3 Этаж
€ 1,404,900
Новая квартира 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный пр…
Квартира 5 комнат
Ayazaga Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
225 м²
3/3 Этаж
€ 1,578,000
Престижная квартира 4+1 в новом элитном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший до…
Квартира 6 комнат
Ayazaga Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
422 м²
3/3 Этаж
€ 2,785,200
Люксовая квартира 5+1 в новом привилегированном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупн…
Квартира 2 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат
72 м²
3/3 Этаж
€ 576,300
Идеальная квартира 1+1 для инвестицийРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный п…
Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты