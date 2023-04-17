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Купить недвижимость в Ayazaga Mahallesi, Турция

11 объектов найдено
Квартира 5 комнатв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ayazaga Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 362 м² 3/3 Этаж
€ 2,487,900
Премиум апартаменты 4 +1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный …
Квартира 2 комнатыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 109 м² 3/3 Этаж
€ 613,600
Премиум апартаменты 1+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
Квартира 3 комнатыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 824,400
Премиум апартаменты 2+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
Квартира 4 комнатыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 210 м² 3/3 Этаж
€ 1,107,200
Премиум апартаменты 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, СарыерПроект мечты, расположенный в…
Квартира 3 комнатыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 149 м² 3/3 Этаж
€ 989,600
Роскошная квартира 2+1 в потрясающем комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долго…
Квартира 4 комнатыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 193 м² 3/3 Этаж
€ 1,404,900
Новая квартира 3+1 в центре СтамбулаРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный пр…
Квартира 5 комнатв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ayazaga Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 225 м² 3/3 Этаж
€ 1,578,000
Престижная квартира 4+1 в новом элитном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший до…
Квартира 6 комнатв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 6 комнат
Ayazaga Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 422 м² 3/3 Этаж
€ 2,785,200
Люксовая квартира 5+1 в новом привилегированном комплексеРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупн…
Квартира 2 комнатыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 72 м² 3/3 Этаж
€ 576,300
Идеальная квартира 1+1 для инвестицийРайон: Стамбул, Сарыер, АязагаКрупнейший долгожданный п…
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Ayazaga Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 6
€ 600,000
  В настоящее время в Стамбуле реализуется замечательный проект, который расположен …
Квартира 1 спальня роскошные апартаментыв Ayazaga Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня роскошные апартаменты
Ayazaga Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 213,505
Avangard Istanbul is one of the most attractive investment options in Istanbul with its loca…

Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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