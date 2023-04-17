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Купить недвижимость с бассейном в Авджылар, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Авджылар, Турция
Квартира 1 спальня
Авджылар, Турция
3 Количество комнат 49 м² 11/21 Этаж
€ 230,000
Новый Силуэт Города Проект, самый амбициозный проект региона, построен на площади 2300 квад…
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