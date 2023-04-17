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Купить недвижимость с видом на горы в Авджылар, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
Цена по запросу
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект.  Вы определенно не будете равнодуш…
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