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Купить дом с видом на море в Авджылар, Турция

2 объекта найдено
Дом 4 спальнив Авджылар, Турция
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 19
€ 546,462
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,&…
Дом 3 спальнив Авджылар, Турция
Дом 3 спальни
Авджылар, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 169 м² Количество этажей 19
€ 427,670
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,&…
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