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Квартиры с видом на море в Авджылар, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Авджылар, Турция
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² 10/20 Этаж
€ 298,441
Проект реализуется в Авджыларе, одном из районов Стамбула с наибольшей инвестиционной ценнос…
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