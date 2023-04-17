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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Авджылар
Квартиры
Купить квартиру в Авджылар, Турция
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10 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Авджылар, Турция
3 Количество комнат
135 м²
6/6 Этаж
€ 370,000
Прекрасная квартира 2+1 в развитом крупном комплексе СтамбулаРайон: Стамбул, Авджылар Пост…
Квартира 5 комнат
Авджылар, Турция
5 Количество комнат
215 м²
7/7 Этаж
€ 650,100
Роскошная квартира 4+1 в превосходном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар Построен на…
Квартира 6 комнат
Авджылар, Турция
6 Количество комнат
371 м²
5/5 Этаж
€ 836,500
Премиальная квартира 5+1 в крупном современном жилом комплексе Район: Стамбул, Авджылар По…
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
Цена по запросу
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект. Вы определенно не будете равнодуш…
Квартира 1 спальня
Авджылар, Турция
2 Количество комнат
70 м²
Количество этажей 25
€ 290,066
Новый жилой комплекс в престижном районе Авджылар рядом с проектом нового канала, Стамбул, Т…
Квартира 1 спальня
Авджылар, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 187,812
Готовые квартиры рядом со Стамбульским университетом Проект Mars 19 характеризуется эргон…
Квартира 1 спальня
Авджылар, Турция
3 Количество комнат
49 м²
11/21 Этаж
€ 230,000
Новый Силуэт Города Проект, самый амбициозный проект региона, построен на площади 2300 квад…
Квартира
Авджылар, Турция
€ 178,116
Почему это свойство؟ Проект расположен в муниципалитете Авцилар. Он характеризуется приятны…
Квартира
Авджылар, Турция
€ 37,230
Почему это свойство؟ Расположение проекта находится на европейской стороне Стамбула, недале…
Квартира
Авджылар, Турция
€ 123,810
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-159 окружен восточным и мраморным морем с южной стороны озера Кучукчекм…
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