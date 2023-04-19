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Купить недвижимость с видом на море в Аташехир, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 258 м² 17/44 Этаж
€ 1,072,000
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
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