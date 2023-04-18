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Купить дуплекс с бассейном в Ataevler Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 254 м² 6/6 Этаж
€ 416,200
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
Дуплекс 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 166 м² 6/6 Этаж
€ 175,100
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…

Параметры недвижимости в Ataevler Mahallesi, Турция

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с видом на море
недорогая
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