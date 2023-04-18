Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Картепе
  5. Ataevler Mahallesi
  6. Квартиры

Купить квартиру в Ataevler Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 142,500
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 3 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 166,400
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
Квартира 4 комнатыв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Ataevler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 191,900
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
Квартира 5 комнатв Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Ataevler Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 230 м² 4/4 Этаж
€ 326,000
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…

Параметры недвижимости в Ataevler Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти