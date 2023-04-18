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Купить недвижимость в Asmali Mescit Mahallesi, Турция

6 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 5
€ 633,346
Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, …
Квартира 4 комнатыв Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 557,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса, расположенного в самом сердце историче…
Квартира 2 комнатыв Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
2 Количество комнат 77 м² 3/3 Этаж
€ 568,500
Роскошная квартира 1+1 в историческом центре в Beyoğlu Район: Стамбул, Беёглу, Томтом В Beyo…
Квартира 3 комнатыв Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 132 м² 3/3 Этаж
€ 697,400
Аутентичные апартаменты 2+1 в элитном комплексе в Beyoğlu Район: Стамбул, Беёглу, Томтом В B…
Квартира 5 комнатв Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 231 м² 3/3 Этаж
€ 1,131,100
Президентский пентхаус 4+1 для самых искушенных в Beyoğlu Район: Стамбул, Беёглу, Томтом В B…
Квартира 2 спальнив Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 132 м² Количество этажей 6
€ 756,800
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …

Параметры недвижимости в Asmali Mescit Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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