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Квартиры с видом на море в Арнавуткёй, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Арнавуткёй, Турция
Квартира 1 спальня
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 9/14
Цена по запросу
 Строящийся элитный жилой инвестиционный проект (туристический курорт) с видом на Мрамо…
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