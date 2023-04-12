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Купить квартиру с видом на море в Турции

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2 912 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Измит, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Измит, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 3/10 Этаж
€ 116,090
Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе Чайыркёй в Коджаэ…
Квартира 1 спальняв Mezitli, Турция
VIP
Квартира 1 спальня
Mezitli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 14
€ 53,000
❗️ СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ❗️ ВНИМАНИЕ РАССРОЧКА НА 15 МЕСЯЦЕВ  Проект No: 3️⃣4️⃣ ПРЕДОПЛАТ…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 160 м² 6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 125 м² 3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 3 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 110 м² 10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 1 спальняв Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 1 спальня
Merdivenlikuyu, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 16/24 Этаж
€ 120,920
Ультра-люксовая квартира на первой береговой линии в Мерсине, Аяш Квартира находится на 16 …
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1/5 Этаж
€ 129,000
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс с собственной множественно…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнатыв Yaylali, Турция
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат 230 м² 4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 90 м² 8/9 Этаж
€ 148,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 75 м² 5/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 2 спальнив Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни
Мерсин, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 14/14 Этаж
€ 146,111
Уютные и стильные апартаменты расположены на последнем этаже 14-этожного дома. Из гостиной и…
Квартира 1 спальняв Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/12 Этаж
€ 65,000
Представляем вам апартаменты на второй береговой линии в строящемся 12-этажном комплексе в р…
Квартира 1 спальняв Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня
Yalinayak, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/14 Этаж
€ 73,000
1+1 – 74М2 2+1 – 99М2 1. Индивидуальная система газового отопления. 2. …
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 146,000
Инфраструктура комплекса: • Открытый бассейн • Открытый детский бассейн • О…
Квартира 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 165 м² 2/4 Этаж
€ 226,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 110 м² 8/9 Этаж
€ 205,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 135 м² 8/8 Этаж
€ 237,500
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/13 Этаж
€ 321,500
Апартаменты на первой береговой линии с видом на море и горы Планировка квартиры и удобства …
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 6 комнатв Ciplakli, Турция
Квартира 6 комнат
Ciplakli, Турция
6 Количество комнат 210 м² 5/5 Этаж
€ 329,500
Квартира от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом …
Квартира 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 110 м² 3/7 Этаж
€ 210,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Предлагается ко…

Регионы с недвижимостью на продажу

Картал
Mezitli
Tahtakale Mahallesi
Ускюдар
Кырыккале
Cankiri
Fatih Mahallesi
Айдын
Бейликдюзю
Шишли
Измит
Кагытхане
Erdemli
Tuerkmen Mahallesi
Кючюкчекмедже
Авджылар
Восточная Анатолия
Башакшехир
Bahcelievler Mahallesi

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