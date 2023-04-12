Купить квартиру возле озера в Турции

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22 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат
161 м²
Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 7
€ 394,961
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
206 м²
Количество этажей 18
€ 461,094
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат
150 м²
35/45 Этаж
€ 2,069,000
Каждый день в Проекте с уникального вида на Стамбул, простирающийся от Принцевых островов до…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 10
€ 422,500
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 43
€ 595,000
Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Тур…
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
44 м²
12/22 Этаж
€ 549,000
ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЙ ВА…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
€ 190,000
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ Подходит под гражданство Идеально для семьи Близко к транспорту С в…
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
120 м²
3/3 Этаж
€ 722,000
Бейоглу/стамбул Проект городской трансформации исторической военно-морской верфи Османской …
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат
52 м²
6/6 Этаж
€ 72,000
Продажа: от 72 000 EUR Современный проект жилого комплекса с видовыми квартирами в районе Д…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
12/12 Этаж
€ 555,000
2+1 от 550.500 EUR 3+1 от 690.000 EUR 3+2 дуплекс от 1.160.500 EUR 4+1 дуплекс от 970.50…
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
5 Количество комнат
153 м²
2/2 Этаж
€ 370,000
Проект расположен в азиатской части Стамбула, в регионе Бейкоз. В настоящее время этот комп…
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат
120 м²
11/4 Этаж
€ 365,000
Проект , расположенный в районе Топкапы, в настоящее время является одним из современных жил…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
111 м²
12/18 Этаж
€ 200,000
Проект расположен на азиатской стороне Стамбула (район Мальтепе / Багдад). Этот район уникал…
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
3 Количество комнат
60 м²
11/12 Этаж
€ 250,000
Этот проект расположен в одном из самых роскошных жилых районов города Аланьи — Махмут…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
159 м²
11/30 Этаж
€ 450,000
Это один из роскошных проектов в Акаркенте, расположенном в Бейкозе. На азиатской стороне Ст…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
178 м²
22/39 Этаж
€ 718,858
Проект расположен в Шишли рядом с проливом Босфор в Стамбуле. Данный проект — новая ос…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
223 м²
19/44 Этаж
€ 560,000
В проекте каждый день начинается с уникального вида на Стамбул, от Принцевых островов до ист…
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
197 м²
6/8 Этаж
€ 190,000
Проект предлагает вам преимущество расположения, откуда вы можете легко добраться до любой т…
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
80 м²
6/11 Этаж
€ 210,000
Проект, возвышающийся в районе Кючукчекмедже Атакент над 118 000 м2 строительной площади в 2…
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
6/7 Этаж
€ 131,250
Квартира 3 спальни
Akse Mahallesi, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
Количество этажей 1
€ 174,724
Проект Meva Anadolu, ориентированный на семью, жизнь, комфорт, состоит из 750 резиденций в 1…
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