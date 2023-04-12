Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Виллы

Купить вилла с бассейном в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
681
Аланья
681
Анталья
26
Gazipasa
3
Демре
2
Кемер
2
Doesemealti
1
Вилла В архив
Очистить
690 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 1,047,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Вилла 4 комнатыв Demirtas, Турция
Вилла 4 комнаты
Demirtas, Турция
4 Количество комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 225,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ  Планировка виллы и удобства в комплексе Компания &la…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 321 м² 1 Этаж
€ 1,850,000
Представляем вашему вниманию две трехэтажные виллы, расположенные в элитном спокойном районе…
Вилла 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 194,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 5 комнатв Каракокали, Турция
Вилла 5 комнат
Каракокали, Турция
5 Количество комнат 280 м² 2/2 Этаж
€ 376,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Вашему вниманию компания …
Вилла 5 комнатв Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
5 Количество комнат 200 м² 3/3 Этаж
€ 473,000
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 407,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Вилла 3 комнатыв Каракокали, Турция
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 302,500
Вилла с видом на море Планировка и удобства виллы Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 3 комнатыв Каракокали, Турция
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже вилла от компании&n…
Вилла 7 комнатв Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² 4 Этаж
€ 1,250,000
В продаже четырехэтажная вилла планировки 5+2 в районе Каргыджак. Вилла общей площадью 500м2…
Вилла 7 комнатв Каракокали, Турция
Вилла 7 комнат
Каракокали, Турция
7 Количество комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 467,500
Большая вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже трёхэтажная…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² 1 Этаж
€ 1,100,000
Представляем вам шикарные трехэтажные виллы в районе Тепе. Четыре отдельные виллы планировки…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 275,000
В районе Тепе начинается строительство девяти трехэтажных вилл. Каждая вилла имеет собственн…
Вилла 4 комнатыв Kizilcasehir, Турция
Вилла 4 комнаты
Kizilcasehir, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 462,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ и гражданство Планировка виллы и удобства Вашему вниманию …
Вилла 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Вилла 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 217,499
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания "Zera Homes" предлагает Вашему вн…
Вилла 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Вилла 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 2/3 Этаж
€ 275,000
Вилла в открытом районе с возможностью получить ВНЖ и гражданство Планировка виллы и удобств…
Вилла 5 комнатв Tuerkler, Турция
Вилла 5 комнат
Tuerkler, Турция
5 Количество комнат 390 м² 2/2 Этаж
€ 217,500
Вилла в открытом районе с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Компания "Ze…
Вилла 5 комнатв Авсаллар, Турция
Вилла 5 комнат
Авсаллар, Турция
5 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 456,500
Вилла с видом на море Планировка виллы и удобства Выставлена на продажу вилла планировкой 4+…
Вилла 6 комнатв Каракокали, Турция
Вилла 6 комнат
Каракокали, Турция
6 Количество комнат 280 м² 3/3 Этаж
€ 638,000
Большая вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже трёхэтажная…
Вилла 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 210 м² 2/2 Этаж
€ 946,000
Вилла под гражданство Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 4 комнатыв Yaylali, Турция
Вилла 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат 215 м² 2/2 Этаж
€ 341,000
Вилла от собственника с видом на море Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже трё…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² 1 Этаж
€ 341,000
Представляем вам двухэтажную виллу планировки 3+1 в районе Биюкхасбахче.  Вилла 2011г постро…
Вилла 10 комнатв Demirtas, Турция
Вилла 10 комнат
Demirtas, Турция
10 Количество комнат 330 м² 3/3 Этаж
€ 478,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ  Планировка виллы и удобства в комплексе Компания &la…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 500 м² 3/3 Этаж
€ 2,950,000
Новая вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Компания «Zera Hom…
Вилла 7 комнатв Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 1 100 м² 1 Этаж
€ 1,890,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 5+2 в районе Бекташ. Четырехэтажная вилла общей …
Вилла 6 комнатв Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 300 м² 4 Этаж
€ 550,000
Представляем вашему вниманию четырехэтажную виллу, расположенную в спокойном районе Демирташ…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 286,000
Вилла с видом на море Планировка виллы и удобства Вашему вниманию предлагается красивая вилл…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 251 м² 3/3 Этаж
€ 1,050,000
Вилла с видом на море и возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Компания &laqu…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти