Купить таунхаус возле озера в Анталья, Турция

Квартира 5 комнат Мраморноморский регион, Турция 5 Количество комнат 190 м² 3/3 Этаж

€ 839,100

Шикарная квартира 4+1 в новом масштабном комплексе в в Умрание СтамбулРайон: Стамбул, Юмрани…