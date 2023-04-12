Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 190 м² 3/3 Этаж
€ 839,100
Шикарная квартира 4+1 в новом масштабном комплексе в в Умрание СтамбулРайон: Стамбул, Юмрани…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 117,309
Премиум квартира новая 1+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаУютный тихий комплекс с бассейном.#2695
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 272,000
Начато строительство элитного  комплекса в Кестель, в котором предложены к продаже комф…
Дуплекс 7 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 340 м² 5/5 Этаж
€ 266,612
Очень просторный пентхаус 5+2 для получения гражданства в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, Дж…
Квартира 3 комнатыв Mezitli, Турция
Квартира 3 комнаты
Mezitli, Турция
3 Количество комнат 79 м² 13/13 Этаж
€ 105,000
"Zera Homes" предлагает новые апартаменты 2+1 площадью 79 м² в строящемся комплекс…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 138,638
Полностью меблированная квартира 1+1 в TosmurРайон: Анталья, Аланья, ТосмурПолностью меблиро…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 91 м² 3/9 Этаж
€ 272,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ком…
Квартира 1 спальняв Demirtas, Турция
Квартира 1 спальня
Demirtas, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/8 Этаж
€ 86,920
Демирташ Аланья Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Сре…
Квартира 1 комнатав Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 120,000
Компания «Zera Homes» представляет современные квартиры в комплексе эт…
Квартира 2 спальнив Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
Цена по запросу
Welcome to a spacious home nestled in an attractive serene location, you are moments away fr…
Квартира 1 спальняв Konyaalti, Турция
Квартира 1 спальня
Konyaalti, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Apartment for sale in Antalya offers the opportunity to have a magnificent view of the coast…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 190 м² 1/1 Этаж
€ 277,276
Роскошная вилла 3+1 с прекрасным видом и частным гаражом в KargıcakРайон: Анталья, Аланья, К…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти