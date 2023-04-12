ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Купить недвижимость с бассейном в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
6351
Аланья
6330
Анталья
231
Gazipasa
119
Kepez
51
Муратпаша
34
Doesemealti
29
Коньяалты
9
Aksu
4
Finike
2
Демре
2
Кемер
2
Показать больше
Показать меньше
Очистить
7 740 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 115,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
7/11 Этаж
€ 280,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
3/4 Этаж
€ 195,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат
170 м²
3/4 Этаж
€ 232,000
Апартаменты в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства комплекса Компани…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 145,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
160 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/3 Этаж
€ 102,500
Новые апартаменты Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera Home…
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/4 Этаж
€ 124,000
Апартаменты в комплексе с инфраструктурой Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
125 м²
3/11 Этаж
€ 156,500
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
170 м²
6/7 Этаж
€ 167,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
110 м²
10/11 Этаж
€ 356,500
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
120 м²
8/9 Этаж
€ 297,000
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат
120 м²
5/6 Этаж
€ 151,000
Апартаменты в Демирташе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в комплек…
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат
95 м²
2/4 Этаж
€ 185,000
Апартаменты в строящемся комплексеПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes" пред…
Квартира 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
120 м²
3/7 Этаж
€ 135,000
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
340 м²
3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1 Этаж
€ 148,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
2 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру планировки 1+1. Квартира общей площадью 75м2 включает…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
187 м²
4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
75 м²
8/12 Этаж
€ 145,500
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
Квартира 2 комнаты
Yaylali, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 99,000
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/4 Этаж
€ 172,500
Квартира от собственника в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
120 м²
1/11 Этаж
€ 194,500
Апартаменты для сдачи в аренду и жизни Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Комп…
Квартира 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат
230 м²
4/5 Этаж
€ 401,500
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат
85 м²
1/5 Этаж
€ 132,000
Квартира недалеко от моря в Кестеле Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
90 м²
8/9 Этаж
€ 148,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 151,000
Новые апартаменты недалеко от моря Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Анталья, Турция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты