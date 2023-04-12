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Купить квартира-студия с видом на море в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 2 спальнив Алания, Турция
Студия 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 3/5 Этаж
€ 220,000
Южный вид на город и море Расстояние до моря 200 м Общие характеристики Тип Квартира К…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с бассейном
недорогая
элитное
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