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Купить квартира-студия с видом на горы в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
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Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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