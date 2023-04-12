Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Студии

Купить квартира-студия возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 6 Этаж
€ 69,000
В центральном районе Мерсина, Енишехир, на продажу выставлена квартира 1+1. Квартира располо…
Квартира 3 спальнив Ускюдар, Турция
Квартира 3 спальни
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат 81 м² Количество этажей 8
€ 627,047
Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция Резиденция ра…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² 1 Этаж
€ 590,000
Представляем вам шикарные четырехэтажные виллы в районе Тепе. Две отдельные виллы планировки…
Квартира 2 спальнив Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат 175 м²
€ 328,413
Этот жилой комплекс буквально утопает в зелени. Из общих 30 тысяч квадратных метров 18 тысяч…
Квартира 2 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 138,638
Полностью меблированная квартира 1+1 в TosmurРайон: Анталья, Аланья, ТосмурПолностью меблиро…
Квартира 3 комнатыв Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 130 м² 5/5 Этаж
€ 263,000
Новая квартира в Тосмуре от компании Zera Homes планировки 2+1, площадью 130 кв. м.  Го…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 108,778
Современная квартира 1+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаВсе необходимое в пешей доступности…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 5
€ 536,767
Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кюч…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
Цена по запросу
Яркий пример современного жилья на Турецкой Ривьере – квартиры для продажи в Обе привлекают …
Квартира 1 спальняв Каргыджак, Турция
Квартира 1 спальня
Каргыджак, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
Цена по запросу
Become the owner of investment property in Alanya. High rental potential, amazing sea and mo…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 60 м² 3/3 Этаж
€ 163,166
Квартира 2+1 в CikcilliРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиКомфортное жильё отвечает всем потр…
Квартира 2 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 54 м² 1/3 Этаж
€ 88,709
Апартаменты 1+1 в AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 1500Avsallar&n…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти