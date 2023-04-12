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Купить пентхаус с видом на море в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
45
Аланья
45
Пентхаус В архив
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16 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Алания, Турция
Пентхаус 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 525,000
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
Пентхаус 2 спальнив Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 600,000
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
Пентхаус 2 спальнив Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Пентхаус 2 спальнив Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 5/5 Этаж
€ 179,000
▪️ПРОДАЖА▪️ 📍Кестель  ✔️дуплекс 2+1   5 этаж 135 кв.м  2 санузла , балк…
Пентхаус 2 спальнив Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 11/12 Этаж
€ 290,000
комплекс с хорошей инфраструктурой, расположен  в 100м от моря. пентхаус полностью мебе…
Пентхаус 3 спальнив Конаклы, Турция
Пентхаус 3 спальни
Конаклы, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² 3/4 Этаж
€ 258,500
4+1 пентхаус  🔹️230 M2 🔹️  мебель 🔹️вид на море 🔹️3 этаж/4 🔹️дому 10 лет 🔹️д…
Пентхаус 4 спальнив Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 4 спальни
Махмутлар центр, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 11
Цена по запросу
Наш проект с самым красивым расположением в регионе Алания Euro Residence 21 Lux Residence з…
Пентхаус 2 спальнив Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 6/7 Этаж
€ 115,000
Квартира в Orion Hill Авсаллар Это вторичная продажа, полностью с мебелью и техникой. Про…
Пентхаус 2 спальнив Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 4/5 Этаж
€ 185,000
Продается квартира 2+1 в Авсалларе всего в 250 метрах от моря. Квартира расположена в одном …
Пентхаус 4 спальнив Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 215 м²
Цена по запросу
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВА ПЕНТХАУСА!
Пентхаус 3 спальнив Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 спальни
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/4 Этаж
Цена по запросу
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Пентхаус 3 спальнив Yaylali, Турция
Пентхаус 3 спальни
Yaylali, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/4 Этаж
Цена по запросу
Новый современный проект Emarine Residence расположен рядом с морем в тихом районе Алании по…
Пентхаус 2 спальнив Алания, Турция
Пентхаус 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6 400 м² 5/5 Этаж
Цена по запросу
Мы строим для вас роскошный и комфортабельный комплекс, где есть все для вашего отдыха и жиз…
Пентхаус 2 спальнив Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² Количество этажей 7
€ 124,000
Тип недвижимости: квартира (дуплекс) Категория: новое. Расположение: Алания, район Махмутлар…
Пентхаус 4 спальнив Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 10
€ 134,500
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1. Американск…
Пентхаус 4 спальнив Аланья, Турция
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м² Количество этажей 10
€ 159,000
Роскошный пентхаус по сниженной цене от Застройщика. Квартира в 2-х уровнях, 4+1, с новой ме…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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