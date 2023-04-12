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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на горы в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
45
Аланья
45
Пентхаус
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11 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 525,000
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 600,000
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
Пентхаус 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
4/4 Этаж
€ 550,000
В этом проекте у нас есть пентхаус, который принадлежит нам. В блоке Д №10. Будет полностью …
Пентхаус 2 спальни
Аланья, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
1/2 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Пентхаус 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
256 м²
8/8 Этаж
€ 242,000
Огромный пентхаус в самом центре Алании. Всегов 2 шагах от известного пляжа Клеопатра. …
Пентхаус 3 спальни
Конаклы, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
3/4 Этаж
€ 258,500
4+1 пентхаус 🔹️230 M2 🔹️ мебель 🔹️вид на море 🔹️3 этаж/4 🔹️дому 10 лет 🔹️д…
Пентхаус 2 спальни
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
6/7 Этаж
€ 115,000
Квартира в Orion Hill Авсаллар Это вторичная продажа, полностью с мебелью и техникой. Про…
Пентхаус 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
215 м²
Цена по запросу
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ДВА ПЕНТХАУСА!
Пентхаус 3 спальни
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/4 Этаж
Цена по запросу
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Пентхаус 3 спальни
Yaylali, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/4 Этаж
Цена по запросу
Новый современный проект Emarine Residence расположен рядом с морем в тихом районе Алании по…
Пентхаус 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
6 400 м²
5/5 Этаж
Цена по запросу
Мы строим для вас роскошный и комфортабельный комплекс, где есть все для вашего отдыха и жиз…
Параметры недвижимости в Анталья, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
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