Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Пентхаусы

Купить пентхаус возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
45
Аланья
45
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 164 м² 8/8 Этаж
€ 222,984
Шикарный Дуплекс 3+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: …
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 109 м² 3/3 Этаж
€ 220,000
Апартаменты с ВНЖ при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниман…
Квартира 1 спальняв Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 5
Цена по запросу
                          &…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 220,000
Идет строительство современного  комплекса в Махмутларе,  в котором предложены к п…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 117,309
Премиум квартира новая 1+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаУютный тихий комплекс с бассейном.#2695
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 60 м² 3/3 Этаж
€ 114,110
Квартира 2+1 с видом на море в DemirtaşРайон: Анталья, Аланья, ДемирташВсе необходимое в пеш…
Дуплекс 5 комнатв Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 5 комнат
Махмутлар центр, Турция
5 Количество комнат 300 м² 9/9 Этаж
€ 315,087
Комплекс MGA Продажа 4+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1200 …
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 81,632
Уютная квартира 1+1 в хорошем районеРайон: Анталья, Аланья, ХаджетХорошая квартира 1+1 в уют…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 140,771
Светлый новый пентхаус 2+1 у морского берега в İNCEKUMРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРассто…
Квартира 2 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 43 м² 7/7 Этаж
€ 92,000
Идет строительство современного  комплекса в Авсаллар,  в котором предложены к про…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 95 м² 4/5 Этаж
€ 78,917
Новый пентхаус 2+1 без мебели в GAZİPAŞAРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: …
Виллав Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
400 м² 1/1 Этаж
€ 718,010
виллы Район: Анталья, Аксу, АлтынташИнтересный проект в Анталии, на продажу выставлены виллы…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти