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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Анталья, Турция
Анталья
4
Многоуровневые квартиры
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5 объектов найдено
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
2/4 Этаж
€ 630,000
Просторная, залитая солнцем квартира 4+1, которая расположенная в элитном комплексе, в самом…
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
105 м²
2/4 Этаж
€ 245,000
Элитный комплекс в Конаклы Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Алания, Турция
4 Количество комнат
112 м²
6/12 Этаж
€ 245,000
Выставленны на продажу светлые, просторные двухуровневые апартаменты (дуплекс) 3+1, площадью…
Многоуровневые квартиры 5 спален
Алания, Турция
7 Количество комнат
280 м²
5/5 Этаж
€ 375,500
Кестель - зеленый и тихий район Аланьи, расположен между Таврскими горами и Средиземны…
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
250 м²
10/11 Этаж
€ 357,000
Махмутлар - это один из самых популярных районов Алании, с развитой социальной инфраструктур…
Параметры недвижимости в Анталья, Турция
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