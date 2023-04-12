Купить Многоуровневые квартиры возле озера в Анталья, Турция

Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство Бейликдюзю, Турция 3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²

€ 185,251

Один из самых престижных событий с видом на Мраморное море в Стамбуле, он предлагает вам уни…