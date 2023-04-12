ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры возле озера в Анталья, Турция
Анталья
4
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Анталья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 3
€ 539,917
Вилла 4+1 в Каргыджаке Рады Вам представить пятикомнатную виллу 4+1 в уютном жи…
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат
110 м²
4/9 Этаж
€ 192,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ком…
Квартира 4 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
Apartment for sale in Alanya invites you to the world of comfort! The two-storey apartment …
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
149 м²
€ 581,696
Seashell Mansions is one of the most popular projects on Baghdad Street. This project, which…
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2 Этаж
€ 121,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на втором этаже пятиэтажного жилого ком…
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
10 Этаж
€ 440,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на десятом этаже жилого компле…
Дуплекс 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 9
€ 514,799
Меблированная большая, светлая квартира у моря, с огромной террасой и шикарным видом в…
Вилла
Мраморноморский регион, Турция
€ 674,218
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-191 виллы в Стамбуле предлагает вам уникальную возможность выбраться из и…
Квартира 4 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Предлагается просторная семейная квартира на продажу в центре Алании: дуплекс площадью 200 к…
Квартира
Алания, Турция
Количество этажей 4
€ 64,187
Представляем Вам новый уютный жилой комплекс, расположенный в районе Оба. Оба - это самый бо…
Квартира 1 спальня
Demirtas, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
Цена по запросу
Некоторые из многих причин, по которым стоит учитывать инвестиционную недвижимость в Демирта…
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство
Бейликдюзю, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
€ 185,251
Один из самых престижных событий с видом на Мраморное море в Стамбуле, он предлагает вам уни…
Параметры недвижимости в Анталья, Турция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты