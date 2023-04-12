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Купить особняк с видом на море в Анталья, Турция

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1 объект найдено
Особняк 10 спаленв Manavgat, Турция
Особняк 10 спален
Manavgat, Турция
10 Количество комнат 6 ванных комнат 10 440 м²
€ 4,122,257

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
недорогая
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