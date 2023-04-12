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Купить недвижимость возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
6351
Аланья
6330
Анталья
231
Gazipasa
119
Kepez
51
Муратпаша
34
Doesemealti
29
Коньяалты
9
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6 объектов найдено
Дом 4 спальнив Аланья, Турция
Дом 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 715,000
Умный дом. Собственный бассейн, сауна, фитнес, джакузи и хамам. Панорамный вид на море. Прод…
Квартира 1 спальняв Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат 52 м² 6/6 Этаж
€ 72,000
Продажа: от 72 000 EUR Современный проект жилого комплекса с видовыми квартирами в районе Д…
Квартира 1 спальняв Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
3 Количество комнат 60 м² 11/12 Этаж
€ 250,000
Этот проект расположен в одном из самых роскошных жилых районов города Аланьи — Махмут…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 6/7 Этаж
€ 131,250
Вилла 5 комнатв Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат
Degirmendere, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 810 м² Количество этажей 2
€ 364,000
Дом 2 комнатыв Каракокали, Турция
Дом 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 80,000

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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