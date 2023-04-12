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Купить дом с бассейном в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1869
Аланья
1869
Анталья
70
Doesemealti
21
Gazipasa
21
Демре
2
Кемер
2
Kepez
1
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1 996 объектов найдено
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 495,000
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 239,000
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу, расположенную в элитном и спокойном районе Т…
Вилла 8 комнатв Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат 340 м² 3 Этаж
€ 670,000
В нашем каталоге появилась вилла планировки 6+2 в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей пло…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 187 м² 4 Этаж
€ 308,000
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+2 в районе Оба. Дуплекс расположен на 4-ом и 5-ом …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в районе Кызылчашехир. Проект расположился на территории 4111м…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 1,047,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 4 Этаж
€ 473,000
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на четвертом и пятом этажах жи…
Вилла 4 комнатыв Demirtas, Турция
Вилла 4 комнаты
Demirtas, Турция
4 Количество комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 225,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ  Планировка виллы и удобства в комплексе Компания &la…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 321 м² 1 Этаж
€ 1,850,000
Представляем вашему вниманию две трехэтажные виллы, расположенные в элитном спокойном районе…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 1 Этаж
€ 140,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Каргыджак. Комплекс состоит из трех …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1 Этаж
€ 297,000
К продаже представлен дуплекс 2+1 с выходом в сад. Дуплекс находится в новом комплексе район…
Вилла 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 194,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м² 5 Этаж
€ 407,000
Дуплекс планировки 2+1 в районе Кестель. Расположен на пятом этаже имеет площадь 155м2 на ко…
Вилла 5 комнатв Каракокали, Турция
Вилла 5 комнат
Каракокали, Турция
5 Количество комнат 280 м² 2/2 Этаж
€ 376,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Вашему вниманию компания …
Вилла 5 комнатв Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
5 Количество комнат 200 м² 3/3 Этаж
€ 473,000
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² 1 Этаж
€ 259,000
Новый проект жилого комплекса в районе Оба. Комплекс расположился на территории 3000м2 и сос…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 1 Этаж
€ 89,900
Новый грандиозный проект жилого комплекса в районе Авсаллар. На территории комплекса будет р…
Вилла 4 комнатыв Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 407,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ при покупке Планировка виллы и удобства На продажу от комп…
Вилла 3 комнатыв Каракокали, Турция
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 302,500
Вилла с видом на море Планировка и удобства виллы Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 3 комнатыв Каракокали, Турция
Вилла 3 комнаты
Каракокали, Турция
3 Количество комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 203,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже вилла от компании&n…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 1 Этаж
€ 104,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в тихом и спокойном районе Авсалл…
Вилла 7 комнатв Аланья, Турция
Вилла 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² 4 Этаж
€ 1,250,000
В продаже четырехэтажная вилла планировки 5+2 в районе Каргыджак. Вилла общей площадью 500м2…
Вилла 7 комнатв Каракокали, Турция
Вилла 7 комнат
Каракокали, Турция
7 Количество комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 467,500
Большая вилла от собственника Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже трёхэтажная…
Дуплекс 2 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 5 Этаж
€ 137,500
Выставлен на продажу  дуплекс планировки 1+1 в районе Махмутлар. Дуплекс общей площадью 50м2…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² 1 Этаж
€ 1,100,000
Представляем вам шикарные трехэтажные виллы в районе Тепе. Четыре отдельные виллы планировки…
Дуплекс 5 комнатв Анталья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Анталья, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 160,000
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
Вилла 5 комнатв Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 275,000
В районе Тепе начинается строительство девяти трехэтажных вилл. Каждая вилла имеет собственн…
Вилла 4 комнатыв Kizilcasehir, Турция
Вилла 4 комнаты
Kizilcasehir, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 462,000
Вилла с возможностью получить ВНЖ и гражданство Планировка виллы и удобства Вашему вниманию …
Вилла 3 комнатыв Авсаллар, Турция
Вилла 3 комнаты
Авсаллар, Турция
3 Количество комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 217,499
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания "Zera Homes" предлагает Вашему вн…
Вилла 4 комнатыв Авсаллар, Турция
Вилла 4 комнаты
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 170 м² 2/3 Этаж
€ 275,000
Вилла в открытом районе с возможностью получить ВНЖ и гражданство Планировка виллы и удобств…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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