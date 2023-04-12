Купить дом с видом на горы в Анталья, Турция

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727 объектов найдено
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Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат
9 ванных комнат
1 088 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат 2 гостиные вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 500,000
4-х комнатная комната 1 гостиная 300 кв.м. ВИЛЛА ЗОНА ЗОНЫ 320 кв. 2 ВАННАЯ КОМНАТА – …
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 5+1 Площадь виллы (м2): 350 Площадь земли (м2): 500 5 спален 1 гостина…
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 400,000
• 3 СПАЛЬНИЕ КОМНАТЫ • 1 ГОСТИНАЯ • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВИЛЛЫ 220 кв.м. • О…
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 750,000
Вилла 3+1 3 спальни 1 гостиная Площадь виллы (м2): 260 Площадь виллы (м2): …
Вилла
Аланья, Турция
434 м²
€ 1,500,000
5-местный номер 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 434 кв.м. 470 кв.м. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ 5 ВАННАЯ КОМНАТА …
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,900,000
Вилла 5+1 5 спален 2 гостиных Площадь виллы (м2): 680 Площадь земли (…
Вилла 6 спален
Аланья, Турция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,750,000
• 6 спален • 1 гостиная • Вилла площадью 390 кв.м. • 500 кв.м з…
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 800,000
Общая площадь участка: 5215 м2 Всего: 16 Типичных вилл + 2 VIP-виллы Размеры виллы: Типичные…
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
€ 1,950,000
Вилла 7+2 Площадь виллы (м2): 556 Площадь земли (м2): 800 3 этажа …
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,050,000
3+2 3 этажа 1 гостевая комната 3 ванные с туалетами Меблированная Площадь земли…
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 725,000
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м. ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.&nbs…
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 000 м²
€ 2,950,000
3 спальни 2 гостиной 1 офис Площадь виллы (м2): 500 Площадь земли (м2…
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,600,000
4-МЕСТНАЯ КОМНАТА 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 390 кв.м. 1.614 кв.м ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 4 ВАННАЯ КОМНАТА-т…
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат
150 м²
2/2 Этаж
€ 194,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 5 комнат
Каракокали, Турция
5 Количество комнат
280 м²
2/2 Этаж
€ 376,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Вашему вниманию компания …
Вилла 3 спальни
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 600,000
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
Вилла 5 спален
Каргыджак, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 1,500,000
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 Система «Умный дом» 4 …
Вилла 4 спальни
Каргыджак, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 825,000
Наши виллы с самым захватывающим видом на Аланию начали строиться рядом с первым проектом по…
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 412,500
КАРГЫДЖАК ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА 4 СПАЛЬНИ &…
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 310,000
КАРГИДЖАК СЛАВА ВИЛЛА ☑4+1 двуспальная вилла ☑210 м2 ☑ Возраст здания 5 ☑2 км до моря …
Вилла 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 2
€ 523,000
Вилла 4+1 в Конаклы Представляем Вашему вниманию пятикомнатную виллу 4+1 в уютн…
Вилла 3 спальни
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 3
€ 285,000
Вилла 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в ую…
Вилла 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 137,500
Вилла 2+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 2+1 в у…
Вилла 5 спален
Махмутлар центр, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 3
€ 407,000
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютн…
Вилла 4 спальни
Конаклы, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 605,000
Вилла 4+1 в Конаклы Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 4+1 в уютн…
Вилла 4 комнаты
Yaylali, Турция
4 Количество комнат
215 м²
2/2 Этаж
€ 341,000
Вилла от собственника с видом на море Планировка виллы и удобства Предлагается к продаже трё…
Дом 2 спальни
Алания, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 3
€ 159,000
KONAK GARDEN II VILLA Alanya / Konaklı Описание недвижимости: Тип: Ви…
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
6 Количество комнат
250 м²
2/2 Этаж
€ 950,000
Вилла в Махмутларе от собственника Планировка виллы и удобства Вашему вниманию предлаг…
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