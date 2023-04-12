Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Дома

Купить дом возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1869
Аланья
1869
Анталья
70
Doesemealti
21
Gazipasa
21
Демре
2
Кемер
2
Kepez
1
Показать больше
3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Аланья, Турция
Дом 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 715,000
Умный дом. Собственный бассейн, сауна, фитнес, джакузи и хамам. Панорамный вид на море. Прод…
Вилла 5 комнатв Degirmendere, Турция
Вилла 5 комнат
Degirmendere, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 810 м² Количество этажей 2
€ 364,000
Дом 2 комнатыв Каракокали, Турция
Дом 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 80,000

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти