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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Дуплексы
Купить дуплекс с видом на море в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
1146
Аланья
1146
Gazipasa
18
Анталья
13
Дуплекс
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395 объектов найдено
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Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
120 м²
2/2 Этаж
€ 275,000
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
160 м²
3/4 Этаж
€ 203,500
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
250 м²
13/13 Этаж
€ 478,500
Комфортабельный дуплекс 2+1 в MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: …
Дуплекс 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат
300 м²
1/2 Этаж
€ 623,400
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
271 м²
7/7 Этаж
€ 1,045,000
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в роскошной резиденции на первой линии в ОбаРайон: Анталья, Ал…
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат
280 м²
5/5 Этаж
€ 467,500
Просторный дуплекс 5+1 с видом на город и море в ŞEKERHANE для получения гражданстваРайон: …
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
160 м²
11/11 Этаж
€ 264,000
Дуплекс 4+1 с прекрасным видом для гражданства в элитном комплексе с полной социальной актив…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
108 м²
5/6 Этаж
€ 528,000
Шикарный дуплекс 2+1 в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 350Просторный д…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
140 м²
5/5 Этаж
€ 385,000
Отличный дуплекс 3+1 в HACETРайон: Анталья, Аланья, ХаджетРасстояние до моря: 300Комфортное …
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
150 м²
5/5 Этаж
€ 312,400
Роскошный дуплекс 4+1 в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояние до моря: 500Развита…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
159 м²
1/1 Этаж
€ 346,500
Комфортабельный дуплекс с садом 3+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2000…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
300 м²
3/3 Этаж
€ 192,500
Срочная продажа пентхауса 4+1 с панорамным видом на природу и сосновый лес в DemirtaşРайон: …
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
240 м²
3/3 Этаж
€ 544,500
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с панорамным видом и роскошной мебелью в HASBAHÇE для получени…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
230 м²
4/4 Этаж
€ 253,000
Шикарный новый просторный пентхаус в отдельной кухней 4+1 в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья,…
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат
350 м²
4/4 Этаж
€ 462,000
Элитный пентхаус 5+1 с прекрасным видом на море и роскошной мебелью в ОбаРайон: Анталья, Ала…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
200 м²
4/4 Этаж
€ 313,500
Просторный элитный пентхаус 3+1 в новом комплексе в GÜLLERPINARIРайон: Анталья, Аланья, Гюлл…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
210 м²
9/9 Этаж
€ 632,500
Пентхаус 3+2 с мебелью и шикарным видом на море и крепость для ВНЖ в KIZLARPINARI Район: Ант…
Дуплекс 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 9
€ 510,000
Меблированная большая, светлая квартира у моря, с огромной террасой и шикарным видом в…
Дуплекс 5 комнат
Ciplakli, Турция
5 Количество комнат
300 м²
11/11 Этаж
€ 368,500
Роскошный дуплекс 4+1 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 1500Ду…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
275 м²
8/8 Этаж
€ 704,000
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с идеальным видом на берегу моря в элитном комплексе для гражд…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
280 м²
9/9 Этаж
€ 290,400
Большой пентхаус 4+1 с террасой для ВНЖ в элитном комплексе в CİKCİLLİ Район: Анталья, Алань…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
300 м²
10/10 Этаж
€ 341,000
Шикарный пентхаус 4+1 в элитном комплексе с видом на море в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья,…
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
340 м²
4/4 Этаж
€ 286,000
Дуплекс 5+2 с террасой и видом на море в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстоя…
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
175 м²
3/3 Этаж
€ 440,000
Прекрасный пентхаус 3+1 с балконом, террасой и роскошной мебелью в BÜYÜKHASBAHÇE Район: Анта…
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
250 м²
4/4 Этаж
€ 429,000
Просторный уникальный пентхаус 6+1 в SUGÖZÜ с мебелью и двумя большими террасамиРайон: Антал…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
300 м²
2/2 Этаж
€ 195,800
Прекрасный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ДемирташПанорамный дуплекс име…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 319,000
Садовый просторный дуплекс 2+1 с террасой для заката в Конаклы для получения гражданстваРайо…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
170 м²
5/5 Этаж
€ 572,000
Уникальный пентхаус 4+1 с роскошной мебелью для гражданства в Оба у моряРайон: Анталья, Алан…
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
190 м²
5/5 Этаж
€ 440,000
Уникальный пентхаус 3+2 с роскошным видом в резиденции премиум класса для гражданстваРайон: …
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат
340 м²
4/4 Этаж
€ 302,500
Элитный пентхаус 5+2 с видом на море и замок в CİKCİLLİ для получения гражданстваРайон: Анта…
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