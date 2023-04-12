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Купить дуплекс с видом на море в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
1146
Аланья
1146
Gazipasa
18
Анталья
13
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395 объектов найдено
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 275,000
Премиальный меблированный дуплекс 3+1 с роскошным панорамным видом Район: Анталья, Аланья, К…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 160 м² 3/4 Этаж
€ 203,500
Роскошный дуплекс 4+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1200Квартира наход…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 250 м² 13/13 Этаж
€ 478,500
Комфортабельный дуплекс 2+1 в MahmutlarРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: …
Дуплекс 8 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 8 комнат
Аланья, Турция
8 Количество комнат 300 м² 1/2 Этаж
€ 623,400
Роскошный дуплекс с собственным садом 6+2 в KESTELРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние д…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 271 м² 7/7 Этаж
€ 1,045,000
Ультра роскошный пентхаус 4+1 в роскошной резиденции на первой линии в ОбаРайон: Анталья, Ал…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 280 м² 5/5 Этаж
€ 467,500
Просторный дуплекс 5+1 с видом на город и море в ŞEKERHANE для получения гражданстваРайон: …
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 160 м² 11/11 Этаж
€ 264,000
Дуплекс 4+1 с прекрасным видом для гражданства в элитном комплексе с полной социальной актив…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 108 м² 5/6 Этаж
€ 528,000
Шикарный дуплекс 2+1 в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 350Просторный д…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 140 м² 5/5 Этаж
€ 385,000
Отличный дуплекс 3+1 в HACETРайон: Анталья, Аланья, ХаджетРасстояние до моря: 300Комфортное …
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 150 м² 5/5 Этаж
€ 312,400
Роскошный дуплекс 4+1 в KONAKLIРайон: Анталья, Аланья, КонаклыРасстояние до моря: 500Развита…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 159 м² 1/1 Этаж
€ 346,500
Комфортабельный дуплекс с садом 3+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2000…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 192,500
Срочная продажа пентхауса 4+1 с панорамным видом на природу и сосновый лес в DemirtaşРайон: …
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 544,500
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с панорамным видом и роскошной мебелью в HASBAHÇE для получени…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 230 м² 4/4 Этаж
€ 253,000
Шикарный новый просторный пентхаус в отдельной кухней 4+1 в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья,…
Дуплекс 6 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Аланья, Турция
6 Количество комнат 350 м² 4/4 Этаж
€ 462,000
Элитный пентхаус 5+1 с прекрасным видом на море и роскошной мебелью в ОбаРайон: Анталья, Ала…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 200 м² 4/4 Этаж
€ 313,500
Просторный элитный пентхаус 3+1 в новом комплексе в GÜLLERPINARIРайон: Анталья, Аланья, Гюлл…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 210 м² 9/9 Этаж
€ 632,500
Пентхаус 3+2 с мебелью и шикарным видом на море и крепость для ВНЖ в KIZLARPINARI Район: Ант…
Дуплекс 4 спальнив Алания, Турция
Дуплекс 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 9
€ 510,000
 Меблированная большая, светлая квартира у моря, с огромной террасой и шикарным видом в…
Дуплекс 5 комнатв Ciplakli, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ciplakli, Турция
5 Количество комнат 300 м² 11/11 Этаж
€ 368,500
Роскошный дуплекс 4+1 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 1500Ду…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 275 м² 8/8 Этаж
€ 704,000
Ультра роскошный пентхаус 4+1 с идеальным видом на берегу моря в элитном комплексе для гражд…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 280 м² 9/9 Этаж
€ 290,400
Большой пентхаус 4+1 с террасой для ВНЖ в элитном комплексе в CİKCİLLİ Район: Анталья, Алань…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 10/10 Этаж
€ 341,000
Шикарный пентхаус 4+1 в элитном комплексе с видом на море в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья,…
Дуплекс 7 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 340 м² 4/4 Этаж
€ 286,000
Дуплекс 5+2 с террасой и видом на море в CİKCİLLİ Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстоя…
Дуплекс 4 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 175 м² 3/3 Этаж
€ 440,000
Прекрасный пентхаус 3+1 с балконом, террасой и роскошной мебелью в BÜYÜKHASBAHÇE Район: Анта…
Дуплекс 7 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 250 м² 4/4 Этаж
€ 429,000
Просторный уникальный пентхаус 6+1 в SUGÖZÜ с мебелью и двумя большими террасамиРайон: Антал…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 2/2 Этаж
€ 195,800
Прекрасный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, ДемирташПанорамный дуплекс име…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Садовый просторный дуплекс 2+1 с террасой для заката в Конаклы для получения гражданстваРайо…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 170 м² 5/5 Этаж
€ 572,000
Уникальный пентхаус 4+1 с роскошной мебелью для гражданства в Оба у моряРайон: Анталья, Алан…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 190 м² 5/5 Этаж
€ 440,000
Уникальный пентхаус 3+2 с роскошным видом в резиденции премиум класса для гражданстваРайон: …
Дуплекс 7 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 7 комнат
Аланья, Турция
7 Количество комнат 340 м² 4/4 Этаж
€ 302,500
Элитный пентхаус 5+2 с видом на море и замок в CİKCİLLİ для получения гражданстваРайон: Анта…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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