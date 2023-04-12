Купить дуплекс возле озера в Анталья, Турция

Дуплекс 6 комнат Аланья, Турция 6 Количество комнат 200 м² 1/1 Этаж

€ 202,625

Роскошный Дуплекс 4+2 в TEPE с выходом в садРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: …