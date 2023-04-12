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Купить кондоминиум с бассейном в Анталья, Турция

Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 2 спальнив Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни
Yaylali, Турция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 5 Этаж
€ 136,000
Кондо 2 спальнив Алания, Турция
Кондо 2 спальни
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 2/5 Этаж
€ 120,000

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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