Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Кондоминиумы

Купить кондоминиум с видом на горы в Анталья, Турция

Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 58 м² 10/10 Этаж
€ 159,967
Меблированная 1+1 Квартира В МахмутлареРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: …
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 117,309
Квартира 1+1 у моря в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 400Кварт…
Квартира 2 комнатыв Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авсаллар, Турция
2 Количество комнат 51 м² 8/8 Этаж
€ 103,500
Квартиры 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 в Авсалларе в строящемся комплексе от компании «Zera Homes…
Квартира 5 комнатв Sekerhane Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат
Sekerhane Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 200 м² 5/5 Этаж
€ 242,000
Квартира от собственника в центре Аланьи с возможностью получить ВНЖ  Компания «Z…
Пентхаус 2 спальнив Каргыджак, Турция
Пентхаус 2 спальни
Каргыджак, Турция
3 Количество комнат Количество этажей 7
€ 125,479
Рады представить Вам новый уникальный проект в живописном и экологически чистом районе Алани…
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 94 м² 9/9 Этаж
€ 208,442
Новый Дуплекс 2+1 В Авсалларе. Комплекс Уже Сдан!Район: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние …
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 90 м² 10/10 Этаж
€ 245,283
Шикарная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря:…
Квартира 6 комнатв Махмутлар центр, Турция
Квартира 6 комнат
Махмутлар центр, Турция
6 Количество комнат 170 м² 5/9 Этаж
€ 302,500
Апартаменты от собственника. Вид на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
Квартира 5 комнатв Аланья, Турция
Квартира 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 170 м² 1/1 Этаж
€ 551,644
Светлая и просторная квартира 4+1Район: Анталья, Аланья, ОбаКомплекс на первой линии района …
Квартира 1 спальняв Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня
Авсаллар, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
Цена по запросу
Переезд в рай, развлекательную атмосферу и шикарную квартиру на продажу в Алании. Двухкомнат…
Виллав Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
235 м² 1/1 Этаж
€ 824,073
Прекрасная вилла в Алании Район: Анталья, АланьяПрекрасная вилла в Алании, сделанная полност…
Квартира 4 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар центр, Турция
4 Количество комнат 155 м² 4/6 Этаж
€ 396,000
Квартира в Махмутларе от компании Zera Homes планировки 3+1, площадью 155 м².  Год…

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти