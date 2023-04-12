Купить кондоминиум возле озера в Анталья, Турция

Дуплекс 8 комнат Мраморноморский регион, Турция 8 Количество комнат 483 м² 3/3 Этаж

€ 2,873,591

Двухуровневый пентхаус 6.5+2 для искушенной жизни рядом с легендарным проливом Босфор в Beşi…