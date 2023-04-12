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Купить квартиру возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
4482
Аланья
4461
Анталья
161
Gazipasa
98
Kepez
50
Муратпаша
33
Коньяалты
9
Doesemealti
8
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
2 Количество комнат 52 м² 6/6 Этаж
€ 72,000
Продажа: от 72 000 EUR Современный проект жилого комплекса с видовыми квартирами в районе Д…
Квартира 1 спальняв Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
3 Количество комнат 60 м² 11/12 Этаж
€ 250,000
Этот проект расположен в одном из самых роскошных жилых районов города Аланьи — Махмут…
Квартира 2 комнатыв Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 6/7 Этаж
€ 131,250

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

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с видом на море
с бассейном
недорогая
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