Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Дома

Дома с видом на горы в Анкара, Турция

Cankaya
17
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 60 м² 3/3 Этаж
€ 302,506
Очаровательная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 125 м² 2/2 Этаж
€ 127,371
Уютная квартира 2+1 с видом на море в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние д…
Квартира 3 спальни в Алания, Турция
Квартира 3 спальни
Алания, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
Цена по запросу
Ищете ли вы инвестиционную недвижимость или дом для постоянного проживания, мы здесь, чтобы …
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
4 Количество комнат 169 м²
€ 1,545,630
В этом проекте будут заинтересованы не только инвесторы, но и люди, которые хотят получить г…
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 133,876
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 01.12.2022 ПРОЕКТ ЗАКОНЧЕН: 30.07.2024 РАССТОЯНИЕ МОРЯ: 1.900 МЕТРОВ ЗОНА ЗЕ…
Квартира 2 комнаты в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2 Количество комнат 65 м² 15/15 Этаж
€ 119,000
"Zera Homes" предлагает новые квартиры, планировкой 1+1 и 2+1, площадью от 65 кв.м…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 111,450
Квартира 1+1 в уютном жилом комплексе на 46 квартирРайон: Анталья, АланьяКвартира 1+1, в уют…
Квартира 3 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 135 м² 1/12 Этаж
€ 375,000
Квартиры на этапе строительства от компании «Zera Homes». Воспользуйте…
Дуплекс 3 комнаты в Yaylali, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Yaylali, Турция
3 Количество комнат 120 м² 3/3 Этаж
€ 185,749
Шикарная двухуровневая квартира в Kestel. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Анталья, Аланья, К…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 106,142
Квартира 2+1 с отдельной кухней рядом с морским берегом в Оба Район: Анталья, Аланья, ОбаРас…
Квартира 4 комнаты в Ciplakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Ciplakli, Турция
4 Количество комнат 185 м² 1/1 Этаж
€ 302,506
Прекрасная квартира 3+1 в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 1300Подходит для…
Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 944,667
Уникальная дизайнерская квартира 3+1 для гражданства в ÇarşıРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРас…

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти