Дуплекс 5 комнат Аланья, Турция 5 Количество комнат 130 м² 4/4 Этаж

€ 153,906

Дуплекс 4+1 в Оба у моряРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 250ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 250 М…