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Дуплексы с видом на горы в Анкара, Турция

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Параметры недвижимости в Анкара, Турция

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с бассейном
недорогая
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