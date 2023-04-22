Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Кондоминиумы

Кондо с видом на море в Анкара, Турция

Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
3 Количество комнат 90 м² 1/11 Этаж
€ 187,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ком…
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/1 Этаж
€ 159,214
Квартира 1+1 у моря в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 100Кварти…
Квартира 3 комнаты в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 127 м² 4/13 Этаж
€ 296,000
Меблированные апартаменты с видом на море Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 230 м²
€ 147,251
Новый проект Эковилл AVOKADO VILLAGE Расположение Поселок Каргыджак – экологический район А…
Квартира 2 комнаты в Tuerkler, Турция
Квартира 2 комнаты
Tuerkler, Турция
2 Количество комнат 85 м² 2/5 Этаж
€ 212,750
Апартаменты в строящемся комплексе с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства…
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
222 м²
€ 1,691,000
Mirador Kartal - это совершенно новый проект, который позволит вам в полной мере насладиться…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 120 м² 5/5 Этаж
€ 197,811
Дуплекс 2+1 с уникальным предложением для инвестирования в будущее в бутик отеле у пляжа в Г…
Квартира 2 комнаты в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты
Erdemli, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 1 Этаж
€ 77,000
К продаже представлены три квартиры планировки 1+1 в новом жилом комплексе, расположенном в …
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат 177 м² 5/5 Этаж
€ 300,817
Пентхаус 3+1 в ОбаРайон: АнтальяРасстояние до моря: 550Уютный комплекс рядом с морем#1698
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 87,037
Полностью меблированная квартира 1+1 Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 1500Отличая к…
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 94,000
Новый проект жилого комплекса в районе Демирташ. Проект расположится на благоустроенной озел…
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
5 Количество комнат 698 м² 1/2 Этаж
€ 2,933,390
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти