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Квартиры с бассейном в Анкара, Турция

Cankaya
16
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ballikpinar, Турция
Квартира 4 комнаты
Ballikpinar, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м² 13 Этаж
€ 119,000
Новый проект жилого комплекса в районе Этимесгут в городе Анкара. Комплекс состоит из четыре…

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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