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Квартиры с видом на море в Анкара, Турция

Cankaya
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Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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