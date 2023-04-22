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Квартиры с видом на горы в Анкара, Турция

Cankaya
16
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1 объект найдено
Кондо 5 спален в Yenimahalle, Турция
Кондо 5 спален
Yenimahalle, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 1/30 Этаж
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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