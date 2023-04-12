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Купить таунхаус с видом на горы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1
Аланья
1
Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни
Конаклы, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

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недорогая
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