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Квартиры-студии с видом на море в Алания, Турция

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1 объект найдено
Студия 2 спальни в Алания, Турция
Студия 2 спальни
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3/5
€ 220,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

недорогая
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