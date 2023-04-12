Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Алания
  5. Комнаты

Купить комнату возле озера в Алания, Турция

Комната В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
Цена по запросу
Добро пожаловать домой в эту щедрую 110 квадратных метров внутренней площади, двухкомнатную …
Квартира 2 спальнив Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
Цена по запросу
Say hello to luxurious living with an apartment for sale in Mahmutlar!  The 130-square-meter…
Квартира 3 спальнив Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 317,872
Peruzzi Houses offers flawless architectural design and functional living spaces. The projec…
Квартира 3 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 115 м² 2/2 Этаж
€ 175,964
Шикарная квартира с мебелью в Кестел 2+1Район: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 50…
Квартира 3 комнатыв Sekerhane Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Sekerhane Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 100 м² 1/1 Этаж
€ 117,309
Квартира 2+1 в центре Алании.Район: Анталья, АланьяКвартира 2+1 в района сахарного завода в …
Дуплекс 3 комнатыв Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 200 м² 5/5 Этаж
€ 212,320
Просторный мебелированный дуплекс 2+1 с шикарным видом у моряРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасс…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 65 м² 3/3 Этаж
€ 149,303
Престижная современная квартира 1+1 на берегу моря с потрясающим видомРайон: Анталья, Алань…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 5 Этаж
€ 125,960
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на пятом этаже десятиэтажного жилого ко…
Квартира 2 комнатыв Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 70 м² 5/5 Этаж
€ 149,303
Атмосферная квартира 1+1 в потрясающем комплексеРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиСветлая пр…
Квартира 2 комнатыв Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат 53 м² 8/8 Этаж
€ 104,706
Экологический Город Квартира 1+1Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 580Новы…
Дуплекс 5 комнатв Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 240 м² 11/11 Этаж
€ 245,283
Большой роскошный Дуплекс 4+1 с видом на море Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние д…
Квартира 2 комнатыв Yenisehir, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenisehir, Турция
2 Количество комнат 60 м² 14/14 Этаж
€ 69,998
Комфортные Апартаменты 1+1 в MERSİNРайон: Мерсин, Енишехир, ЧифтликкёйРасстояние до моря: 15…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти