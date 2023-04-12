Купить комнату возле озера в Алания, Турция

Квартира 3 комнаты Аланья, Турция 3 Количество комнат 115 м² 2/2 Этаж

€ 175,964

Шикарная квартира с мебелью в Кестел 2+1Район: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 50…